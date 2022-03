Rathaus in Altenstadt wird vorerst nicht digitaler

Plus Die Papierberge der Flächennutzungspläne bleiben Altenstadt erhalten. Bürgermeister Wolfgang Höß spricht vom "schwersten Haushalt seit zwölf Jahren".

Die Digitalisierung des Rathauses in Altenstadt wird vorerst nicht weiter voranschreiten. Das Geld ist knapp, eine Förderung nicht zu erwarten. Darum beschloss der Marktgemeinderat am Donnerstagabend mit zwei Gegenstimmen, das Vorhaben auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dabei wurde ihm im Januar dieses Jahres bereits zugestimmt.