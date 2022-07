Reh bringt Rollerfahrerin zu Fall

Eine 28 Jahre alte Rollerfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden. Ein Arzt kam zufällig dazu und leistete Erste Hilfe.

Bei einem Verkehrsunfall in Altenstadt ist eine Rollerfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 28-Jährige am Sonntagvormittag mit ihrem Motorroller auf der Oberbalzheimer Straße in westlicher Richtung gefahren. Direkt nach dem Illerkanal sprang ein Reh auf die Fahrbahn und die Rollerfahrerin kollidierte mit dem Wildtier.

Die Frau stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte ein zufällig hinzugekommener Arzt Erste Hilfe geleistet. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Jagdpächter wurde verständigt. Am Roller entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro. (AZ)