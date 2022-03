Reifenplatzer auf der A7: Teile treffen nachfolgenden Lastwagen

Ein Sattelzug hat auf der A7 einen Reifenplatzer. Teile fliegen durch die Luft - und beschädigen einen nachfolgenden Lastwagen.

Ein Reifenplatzer auf der A7 bei Altenstadt hatte am Donnerstag Folgen für gleich zwei Fahrzeuge, die dort unterwegs waren. Laut Autobahnpolizei fuhr gegen 13 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Sattelzug in Richtung Würzburg, als ihm plötzlich der hintere rechte Reifen des Aufliegers platzte. Dadurch flog ein Teil der Karkasse gegen die Windschutzscheibe eines unmittelbar nachfolgenden 30-jährigen Lastwagenfahrers. Beide Sattelzüge konnten danach kontrolliert auf dem Seitenstreifen anhalten. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ein Reifenservice kümmerte sich um den Reifenwechsel, dann konnte die Fahrt weitergehen. (AZ)