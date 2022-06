Richtfest an der Kita: Kinder schauen ihrem Kindergarten beim Wachsen zu

Plus Bei der Erweiterung des Kindergartens in Altenstadt wurde jetzt Richtfest gefeiert. Die Kleinsten schauen bei dem Bauprojekt ganz genau hin.

Der Rohbau steht, das Dach ist drauf, die Fenster drin und so ein wesentlicher Abschnitt im Erweiterungsvorhaben für den Altenstadter Kindergarten Zum Guten Hirten geschafft. Zeit für die Handwerker, Richtfest zu feiern. Sie taten es auf ganz traditionelle Weise. "Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land", hießen dabei die ersten Zeilen ihres Richtspruchs, den sie hoch oben auf dem von ihnen errichteten, neuen Gebäude verkündeten.