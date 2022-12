Altenstadt

Risse in der Decke der Altenstadter Kirche Mariä Geburt

Einer der Risse an der Decke der Altenstadter Mariä-Geburt-Kirche.

Plus Ein Teil des Altarraums ist abgesperrt. Wie es hier weitergeht, ist unklar - denn sogar für ein Gutachten über die Sicherheit fehlt aktuell das Geld.

Von Zita Schmid

Der vordere Bereich des Altarraums der Altenstadter Mariä-Geburt-Kirche ist abgesperrt. Wer in letzter Zeit in der Friedhofskirche Einkehr gehalten hat, dürfte das Absperrband aufgefallen sein. Um der Gefahr durch gegebenenfalls herabfallende Teile des Deckenverputzes vorzubeugen, wurde das Band angebracht. Denn oben an den Deckenbögen haben sich stellenweise Risse gebildet "Eine Standsicherheitsprüfung wäre notwendig“, erklärt dazu Pfarrer Thomas Kleinle. Zur Überprüfung der Statik und somit für den ersten Schritt zur Schadensbeurteilung fehle aktuell aber das Geld.

