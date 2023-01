Sanierung der Alten Bleiche: So können Bürger ihre Ideen einbringen

In Altenstadt wird das Konzept für die Restaurierung der Alten Bleiche konkreter. Die Marktgemeinde möchte dabei vor allem die Bürger mit einbeziehen.

Die Sanierung der Alten Bleiche ist in Altenstadt schon seit langem Thema. Immer wieder diskutierte der Gemeinderat über den Fortbestand des maroden Gebäudes und wies 2023 ein Bürgerbegehren zurück, das sich gegen dessen Restaurierung aussprach. Aus Denkmalschutzgründen darf das Haus nicht abgerissen werden. Am Freitag, 20. Januar, soll mit einem Infotag nun ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Sanierung gemacht werden.

Die Veranstaltung findet anlässlich der Einweihung einer Infowand statt. Auf dieser wird der Prozess von der Alten zur Neuen Bleiche dargestellt. Die Tafel steht vor dem maroden Gebäude in der Memminger Straße und ist für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Hier sind alle Informationen rund um das Projekt und künftig alle Entwürfe, Planungen, Ereignisse sowie aktuellen Termine zu finden.

Altenstadt kann mit einer 80-prozentingen Förderung rechnen

In der Alten Bleiche soll unter anderem ein Bürgersaal Platz finden. Das Haus Memminger Straße 20 wird als Jugendhaus und Bürgerbüro in Stand gesetzt. Die Freiflächen zwischen der Memminger Straße und dem Mühlbach sollen attraktiv gestaltet werden. Für die Sanierung erhält Altenstadt einen Zuschuss von 80 Prozent. Darüber hinaus steht fest, dass den Bürgerinnen und Bürger im Restaurierungsprozess eine wichtige Rolle zukommen wird. Das betonte Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß bereits auf der Bürgerversammlung im November 2022.

Dem soll nun mit dem Infotag Rechnung getragen werden. Hier ist auch das Team von bauwärts präsent, das die Marktgemeinde auf dem Weg zur Neuen Bleiche begleitet und Bürger an städtischen Entwicklungsprozessen beteiligt. Interessierte können also ihre Ideen für die Neugestaltung der Alten Bleiche einbringen, die dann in die Planungen mit einfließen.

Bürger können sich am Infotag an den Planungen für die Bleiche beteiligen

Die Agenda des Infotages im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

10 bis 11.30 Uhr: Eine erste Gesprächsrunde mit dem Schwerpunkt soziale Infrastruktur und Senioren findet im Musikerheim in der Schulstraße 2 statt. Um Anmeldung wird unter kontakt@bauwaerts.de gebeten. Der Markt Altenstadt lädt zum Frühstück ein.

lädt zum Frühstück ein. 14 bis 17 Uhr: An einem Infostand in der Memminger Straße 20 werden Fragen und Anregungen zum Projekt entgegen genommen.

20 werden Fragen und Anregungen zum Projekt entgegen genommen. 15 Uhr: Führung durch die alte Bleiche mit dem Ortshistoriker Alwin Müller

mit dem Ortshistoriker 18 bis 19:30 Uhr: In einer zweiten Gesprächsrunde - ebenfalls im Musikerheim in der Schulstraße 2 - geht es vor allem um Vereine, Aktive, Kulturschaffende, Jugendvertreter. Auch hier wird um Anmeldung unter kontakt@bauwaerts.de gebeten. Für eine kleine Brotzeit ist gesorgt.

Nähere Informationen zur Neuen Bleiche gibt es auch unter: www.altenstadt-iller.de. (AZ, somax)