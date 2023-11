Schilder in Altenstadt gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

Vermutlich in der Halloween-Nacht haben Unbekannte im Gemeindegebiet Schilder abmontiert und mitgenommen. Zeugen werden gesucht.

Es passierte vermutlich in der Halloween-Nacht zwischen Oktober und November: In Altenstadt haben Unbekannte drei Ortseingangsschilder gestohlen. Wie die Gemeinde in ihrem Amtsblatt berichtet, handelt es sich um die Schilder, die in der Oberbalzheimer Straße in Altenstadt, der Rechbergstraße in Illereichen sowie im Untereicher/Herrenstetter Weg zwischen Herrenstetten und Untereichen aufgestellt waren.

Den entstandenen Schaden gibt die Gemeinde mit etwa 1500 Euro an. Die Sache geht für die Verwaltung weit über einen Halloweenstreich hinaus, hier handle es sich um eine Straftat. Deshalb hat der Markt Altenstadt Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem Verbleib der Ortseingangstafeln geben können, werden gebeten, sich mit der Gemeindeverwaltung, Telefon 08337/721-11) in Verbindung setzen. Die Hinweise sollen selbstverständlich vertraulich behandelt werden. (AZ)