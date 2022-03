Altenstadt

Seit 20 Jahren setzen sie in Altenstadt ein Zeichen für den Frieden

Plus Seit zwei Jahrzehnten findet jeden Monat ein Friedensgebet in Altenstadt statt. In diesen Tagen ist das Bedürfnis besonders stark. Was die Organisatorinnen antreibt.

Von Zita Schmid

Bilder von zerbombten Häusern, von Panzern, bewaffneten Soldaten und von verzweifelten Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten, um ihr Leben zu retten: Solche dramatischen Eindrücke erreichen uns aus der Ukraine. Jahrzehntelang wähnte sich Europa im Frieden. Krieg kannte die jüngere Generation allenfalls aus Filmen oder Videospielen. Mit dem Ukrainekonflikt ist er grausame Realität geworden und der Wunsch nach einem Ende der Auseinandersetzung ist groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

