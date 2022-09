Altenstadt

Seit 70 Jahren ist Isolde Lehnert für andere Menschen da

Lokal Fünf schwer kranke Familienangehörige hat Isolde Lehnert aus Altenstadt gepflegt. Sie sagt: Jeder neue Schicksalsschlag habe sie ein Stück stärker gemacht.

Von Zita Schmid

Wer sich mit Isolde Lehnert unterhält, merkt schnell: Sie ist keine Frau, die viel Aufhebens um ihre Person will und sich nicht gerne in den Vordergrund stellt. Vor Kurzem nun stand sie allerdings im Mittelpunkt. Von Landrat Thorsten Freudenberger bekam sie den Bayerischen Verdienstorden verliehen. "Selten hat eine Persönlichkeit eine Auszeichnung so verdient wie Sie", sagte der Landrat bei der Feierstunde. Für ihn sei sie "eine echte Heldin und eine unglaublich starke Frau". Denn das, was sie über Jahrzehnte an Fürsorge und Pflege für ihre Angehörigen geleistet habe, würde "alle Vorstellungen" übertreffen.

