Senior verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Ein 77-Jähriger fährt mit seinem Wagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt in Altenstadt und beschädigt dabei ein anderes Auto. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Die Illertisser Polizei hat im Nachgang einen Autofahrer ermittelt, der einen Unfall mit Sachschaden in Altenstadt verursacht hatte. Der 77-Jährige war einfach weitergefahren, ohne die Kollision zu melden.

Unfallflucht in Altenstadt: Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro

Dem Polizeibericht zufolge parkte der Senior mit seinem Auto am Samstag gegen 14.45 Uhr rückwärts aus seiner Hofeinfahrt an der Kaulastraße aus. Der Wagen touchierte dabei mit dem Heck das geparkte Auto eines 59-Jährigen am hinteren rechten Kotflügel. Der Unfallverursacher hinterließ weder einen Zettel, noch informierte er die Polizei.

Dennoch fanden die Beamten heraus, dass der 77-Jährige für die Kollision verantwortlich war, bei der nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von ungefähr 1500 Euro entstand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)