Verein zeigt Krippenbaukunst auf Altenstadter Weihnachtsmarkt

Auf dem Altenstadter Weihnachtsmarkt präsentierten die Krippenbauer aus Sießen im Wald ihre erste große Ausstellung. Was der neue Verein künftig vorhat.

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören im abendländischen Kulturraum schon seit langer Zeit vielfältige Arten von Krippen. Für manche Menschen wird aus dem Krippenbau eine Leidenschaft, die das ganze Jahr erfüllt. Das trifft auch auf die Krippenbauer aus Sießen im Wald zu, die auf dem Altenstadter Weihnachtsmarkt ihre erste große Ausstellung präsentierten.

Erst vor Kurzem – im Oktober 2022 – wurde der Verein der Krippenfreunde Sießen im Wald gegründet. Waren es zu Beginn noch zehn Mitglieder, sind es mittlerweile schon um die zwanzig. Initiatoren sind die beiden Krippenbaumeister Frieder Klaiber und Daniel Forberger. "Wenn man vom Virus des Krippenbaus befallen ist, lässt er einen nicht mehr los", sagte Klaiber und ergänzte, dass in diesem Jahr Laternen-Krippen im Trend lägen. 2018 haben die beiden einen Krippenbaukurs besucht und 2021 einen Lehrgang zum Krippenbaumeister absolviert.

In Sießen im Wald soll es auch einen Kinderkrippenkurs geben

Der neu gegründete Verein hat auch bereits eine Heimat gefunden. Die Krippenbauwerkstatt wird in einem ehemaligen Jugendraum neben der Wallfahrtskirche entstehen. Derzeit werden die Räumlichkeiten saniert und entsprechend neu gestaltet. Im Frühjahr soll es dann mit den ersten Krippenbaukursen und Werkabenden losgehen. Beliebt seien in diesem Jahr vor allem kleinere Krippendarstellungen, die in eine Laterne eingesetzt werden. Daniel Forberger sagte, dass kleine Weihnachtskrippen allgemein im Trend lägen. Da viele Menschen mittlerweile in kleineren Wohnungen leben, sei bei vielen Krippenfreunden eben nicht mehr so viel Platz für das Aufstellen einer großen Krippe. Oft gebe es in kleineren Single-Wohnungen auch kein Platz für einen Christbaum. "Dann stellen die Menschen lieber eine Krippe auf."

In der neuen Werkstatt sollen heimatliche, alpenländische und orientalische Krippen entstehen. Auch Laternen-, Kasten- und Bilderkrippen sollen gebaut werden. Damit auch die Jüngsten ihre Begeisterung ausleben können, soll es darüber hinaus einen Kinderkrippenkurs geben.

Beim Krippenbau kommen verschiedene Materialien zum Einsatz

Dass die Krippenbaukunst ein anspruchsvolles Hobby ist, wird beim Zusehen schnell klar. Für Fenster werden beispielsweise Formen angefertigt, die mit einer Keramikmasse ausgegossen werden. Letztlich kommen althergebrachte Baustoffe wie Holz und Gips zum Einsatz, aber auch modernes Material wie Styrodur. Ideal sei Styrodur, weil es sich mit einem Heißdrahtschneider einfach und schnell bearbeiten lässt. Eine Ziegelwand imitieren oder einen Stall in alter Holzoptik darstellen, sei mit deutlich geringerem Aufwand machbar. Der Kontakt zum Verein ist unter krippenfreunde.siessenimwald@gmail.com möglich.

