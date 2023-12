Altenstadt

17:30 Uhr

So können Jugend und Vereine das neue Erlangerhaus in Altenstadt nutzen

Nach umfassender Sanierung soll das Erlangerhaus neben der Bleiche in Altenstadt ein Jugend- und Vereinszentrum werden.

Plus Jugendzentrum im Erdgeschoss, ein Platz für Vereine in der ersten Etage: Was ins Dachgeschoss des Erlangerhauses kommt, darüber diskutierte der Marktgemeinderat.

Die Nutzungskonzepte für die Sanierung und Umgestaltung des Erlangerhauses in Altenstadt wurden verfeinert und nehmen nun zunehmend konkretere und umsetzbare Formen an. Der Architekt Johannes Hiller vom Büro „Beer Bembé Dellinger Architekten“ stellte dem Altenstadter Marktratsgremium zuerst die aktualisierte Planung für das Erlangerhaus (Memminger Straße 20) vor.

Im Erdgeschoss soll das Jugendzentrum entstehen, das in einen Aktivbereich und eine ruhigere Zone gegliedert ist. Im Aktivbereich könnten Spielgeräte, ein Billardtisch oder eine Theke stehen. „Hier soll spielen, feiern und versammeln möglich sein“. Im ruhigeren Wohnzimmerbereich können die Jugendlichen kochen, essen, lesen oder Filme ansehen. Die Treppen ins Obergeschoss seien marode und können derzeit nicht genutzt werden. Der neue Plan sieht vor, dass das Obergeschoss für Vereine vorbehalten ist. Im Wesentlichen geht es laut Architekt darum, Büroarbeit zu erledigen, Besprechungen und Sitzungen abzuhalten oder einfach auf Vereinsebene zusammenzukommen. Hierfür sind drei unterschiedlich große Räume vorgesehen. Außerdem biete das erste Obergeschoss Platz für einen Lagerraum für die Jugendarbeit.

