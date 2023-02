So wird der Faschingsumzug in Altenstadt

Der Fasching geht am kommenden Wochenende in die nächste Runde: Diesmal zieht der Gaudiwurm durch Altenstadt. Das ist hier alles geboten.

Die Vorbereitungen für den Altastadtr Faschingsomzug, der heuer am Sonntag, 12. Februar, stattfindet, sind getroffen. Optisch zu erkennen ist die an der neuen Straßendekoration, die von den Altastadtr Faschingsfreunden schon vor geraumer Zeit im Ort angebracht wurde und viel Lust und Laune auf den diesjährigen Gaudiwurm macht.



Mehr als 60 Narrenzünfte, Fußgruppen mit Hästrägern, Musikkapellen, Guggenmusiker und Motivwagen haben ihre Anwesenheit bereits zugesagt und werden das närrische Treiben nach Kräften unterstützen. Der Startschuss fällt um 10.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche „Zum guten Hirten“. Anschließend bietet sich die Möglichkeit, sich zum geselligen Beisammensein im Narrendorf am Marktplatz zu versammeln. Die Aufstellung des Faschingsumzugs erfolgt ab 13 Uhr am Rollbahnweg. Der regionale Narrenruf „Arrewie – Arrewa“ wird dann ab 14 Uhr durch die Straßen des Marktes Altenstadt hallen.

Fünf einheimische Faschingsgruppen organisieren den Gaudiwurm

Statt eines großen Zeltes gibt es mehrere kleinere Zelte mit Bewirtung. Das Zentrum des närrischen Treibens bildet ein Narrendorf am Marktplatz, das von zahlreichen Ständen der Altenstadter Vereine umgeben ist. Eine weitere Anreise haben die Narrenzunft Bärenfänger aus Aalen-Unterkochen, die Brandstifter Hexa aus Eislingen oder auch die Leimbergweibla aus Gosbach. Dass die zahlreichen Hästräger und Maskierten das Umzugsgeschehen miterleben können, hat seinen Ursprung bei den Altastadtr Faschingsfreunden.

Aus dem Zusammenschluss der fünf einheimischen Gruppen, bestehend aus den Alta´stadt´r Schella Vegl, Schedder-Häxa, Filzinger Grias Boale, der Guggamusik BGF Altenstadt und den Unteroicher Keazalälle, wird die Organisation, Durchführung und Bewirtung der Großveranstaltung gestemmt. Der närrische Gaudiwurm schlängelt sich durch die Blücherstraße, Hindenburgstraße, vorbei am Rathaus, Memminger Straße, Hermann-Rose-Platz, Schillerstraße und mündet schließlich in die Bahnhofstraße ein. (sar)

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

