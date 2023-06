Altenstadt

Sollten die Markträte in Altenstadt mehr Sitzungsgeld bekommen?

Plus Wie viel ist das Ehrenamt wert? Über diese Frage diskutieren die Mitglieder des Altenstadter Marktgemeinderats. Anlass ist ein vorliegender Antrag.

Von Rosaria Kilian

Alle sechs Jahre wählen die Menschen in bayerischen Kommunen einen Stadt-, Markt- oder Gemeinderat als ihre Vertretung in der Kommunalpolitik. In Altenstadt besteht das Gremium aus dem ersten Bürgermeister Wolfgang Höß und 20 Markträtinnen und Markträten. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich, wird allerdings mit einem Sitzungsgeld entschädigt. Sollte es mehr Geld für dieses Ehrenamt geben? Mit dieser Frage hat sich das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstagabend befasst.

Im Landkreis liegt Altenstadt mit der Höhe des Sitzungsgelds im Mittelfeld

Eberhard Aspacher (FWG) hat den Antrag gestellt, das Sitzungsgeld zu erhöhen. Das Ehrenamt werde nicht ausreichend entlohnt, sagte er. Aspacher rechnete vor, dass Vorbereitung und Anwesenheit bei den Sitzungen mit weit weniger als dem Mindestlohn vergütet würden. Dieser liegt derzeit bei zwölf Euro brutto pro Stunde. Bürgermeister Höß versuchte, den Antrag einzuordnen und legte eine Liste vor, aus der hervorgeht, wie die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im Landkreis entschädigt werden. Dabei stellte sich heraus: Altenstadt liegt mit 30 Euro pro Sitzung im Mittelfeld. Höß räumte ein, dass der Rat einen sehr hohen Aufwand betreibe und das Geld auch als Verzichtleistung gelten könne, weil die Markträtinnen und Markträte regelmäßig ihre Abende der Gemeindearbeit widmeten.

