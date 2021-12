Statt Gelber Sack: Altenstadt will die Gelbe Tonne

Plus Gelbe Tonne statt Gelber Sack: Ab 2024 sollen die Altenstadter ihren Plastikmüll anders als bisher aufbewahren. Das gefällt nicht allen im Marktrat.

Die Frage, wie Plastikmüll adäquat entsorgt werden soll, beschäftigt viele Kommunen. Das gilt auch für die Gemeinde Altenstadt. Am vergangenen Donnerstag diskutierten die Markträtinnen und Markträte, ob vom jetzigen System, der Plastikmüllsammlung im Gelben Sack, auf die Gelbe Tonne umgestiegen wird. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus, Argumente gab es für beide Varianten.