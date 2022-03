Streit in Altenstadt eskaliert nach sexistischem Kommentar

Am Montagabend kommt es in Altenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dieser eskaliert, zwei weitere Personen beteiligen sich an dem Gerangel.

Beleidigung, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr: Nach einem sexistischen Kommentar hat sich in Altenstadt eine Prügelei entwickelt. Diese hat mehrere Anzeigen zur Folge. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, kam es am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Altenstadt zu einer "faustdicken Auseinandersetzung". Ein 25-Jähriger äußerte gegenüber einer 28-Jährigen eine sexistische Beleidigung. Daraufhin eilte ihr 29-jähriger Ehemann hinzu. Es entbrannte ein Streit mit verbalen Entgleisungen.

Ein 25-Jähriger schlägt in Altenstadt mehrfach auf einen 29-Jährigen ein

Doch nicht nur das: Der 25-Jährige schlug mehrfach mit den Fäusten auf den Ehemann ein, so dass dieser auf den Boden fiel. Ein Freund des Schlägers sowie die 28-Jährige beteiligten sich an dem Gerangel. Nachbarn, die durch die Schreie auf das Geschehen aufmerksam wurden, benachrichtigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten gingen die beiden Männer zurück in die Wohnung. Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt.

Die beiden alkoholisierten Männer müssen sich nach Angaben der Polizei nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Da einer der beiden mit seinem Auto nach Hause gefahren war, erhält er zusätzlich eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)