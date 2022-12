Altenstadt

12:00 Uhr

Stück für Stück entstehen in Altenstadt kleine Krippen

Der Engel Gabriel und die Hirten sind einige der Krippenfiguren, die beim Workshop in Altenstadt aus Holzkegeln und mit Filzstoff gestaltet werden.

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt basteln sich Kinder durch den Advent. Der Engel Gabriel spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle.

Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. In manchen Häusern werden dann auch Weihnachtskrippen aufgestellt sein. Die Kinder, die sich beim Krippenworkshop der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt derzeit sozusagen biblisch durch den Advent basteln, können dann hier ihre selbst gemachten Figuren aufstellen. Doch noch ist es nicht so weit - und es gibt auch noch ein bisschen was zu tun bis dahin.

