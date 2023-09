Tasche mit Dokumenten aus geparktem Auto gestohlen

Mehrere Tage hatte ein Mann sein Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Altenstadt abgestellt. Als er zurückkam, fehlte etwas Wichtiges.

Eine unbekannte Person hat in der Zeit zwischen 21. und 27. August aus einem geparkten Auto in Altenstadt eine Tasche mit mehreren Dokumenten eines 74-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, stand das Fahrzeug in der Unteren Illereicher Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Die Tasche mit den Dokumenten wurde aus dem unverschlossenen Kofferraum des BMWs entwendet.

Der Beuteschaden beträgt etwa 120 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)