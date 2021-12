Altenstadt

19:06 Uhr

Teuer, aber schön: So könnte die neue Sporthalle in Altenstadt aussehen

So wie in dieser Animation des Architekturbüros Brüggemann könnte die neue Sporthalle in Altenstadt aussehen.

Plus Der Bau der neuen Sporthalle in Altenstadt rückt näher. Ein Architekt stellte im Gemeinderat drei Varianten vor. Fest steht: Das Projekt ist kein Schnäppchen.

Von Maximilian Sonntag

Rund 6,1 Millionen Euro: So viel könnte die neue Sporthalle kosten, die in der Nähe des Illerkanals am Sportheim in Altenstadt gebaut werden soll. Es handelt sich hierbei um ein Projekt, das den Marktgemeinderat seit mehreren Jahren beschäftigt. Jetzt rückt der Bau der Halle aber näher. Ein Architekt stellte den Markträtinnen und Markträten in der Sitzung am Donnerstagabend nämlich drei Varianten vor, wie die neue Sportstätte aussehen könnte. Eine finale Entscheidung für eines der Konzepte soll im Januar fallen.

