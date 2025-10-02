Icon Menü
Altenstadt: Trafo-Brand auf Solarpark bei Illereichen verursacht Schaden von 150.000 Euro

Altenstadt

Trafo-Brand auf Solarpark bei Illereichen verursacht Schaden von 150.000 Euro

EInsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie kleinere Explosionen fest. Der Solarpark-Betreiber brachte ein Wasserfass zum Löschen.
    Auf dem Gelände eines Solarparks kam es zu einem Trafo-Brand. Foto: Bernd Wüstneck, dpa (Symbolbild)

    Auf einem Solarpark bei Altenstadt-Illereichen hat am Mittwochmittag ein Transformator gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

    Nach Angaben der Altenstadter Feuerwehr stellten Einsatzkräfte vor Ort eine starke Rauchentwicklung und eine leichte Flammenbildung sowie kleine Explosionen fest. Der Betreiber habe die Anlage darauf vom Strom getrennt, damit die Feuerwehr gefahrlos arbeiten konnte. Später seien noch die Türen geöffnet worden und die Plastikreste mittels Schaum ablöscht worden. Der Betreiber habe zudem ein Wasserfass zur Löschwasserversorgung bereitgestellt. (AZ)

