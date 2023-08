Traktorfahrer verursacht in Altenstadt einen Unfall mit Verletzten

Beim Abbiegen übersieht ein Traktorfahrer in Altenstadt ein Auto, das Vorfahrt hat. Bei der Kollision werden die beiden Insassen des Autos leicht verletzt.

An der Einmündung der Unteren Illereicher Straße zur Memminger Straße in Altenstadt ist am Samstagnachmittag ein Traktorgespann mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, saß ein 71 Jahre alter Mann am Steuer des Traktors. Er übersah beim Abbiegen nach links auf die Staatstraße 2031 den vorfahrtsberechtigten Wagen und touchierte diesen. Bei der Kollision wurden laut Polizeibericht die beiden Insassen des Autos leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)