Trinkwasser in Altenstadt: Chlorgeruch wird bald verschwinden

Plus Monatelang musste das Trinkwasser in Altenstadt wegen Keimen gechlort werden. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Dass das Wasser, das aus dem Hahn fließt, leicht nach Schwimmbad riecht, daran waren die Menschen in Altenstadt im vergangenen Jahr wohl oder übel gewöhnt. Das Trinkwasser musste über Monate hinweg gechlort werden, weil Keime im Netz nachgewiesen worden waren. Das ist nun nicht mehr der Fall.