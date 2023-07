Unbekannte fahren Feuerwehr-Auto einfach beiseite

Die Feuerwehr sperrt nach einem Unfall die A7-Auffahrt Altenstadt. Unbekannte greifen zur Selbsthilfe, um sich den Weg zur Autobahn freizumachen.

"Da fällt einem nichts mehr ein" kommentierte Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer das, was da am Sonntagmorgen in Altenstadt passiert ist. Die Feuerwehr hatte die Einfahrt zur A7 nach einem Unfall gesperrt - doch damit wollten sich Unbekannte offenbar nicht abfinden.

Auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt waren am Sonntagmorgen zwei Autos aufgrund von Aquaplaning zusammengestoßen. Daraufhin sicherte die Feuerwehr die Zufahrt zur Autobahn ab. Dazu hatte Kreisbrandmeister Jürgen Karl sein mit Sondersignal ausgerüstetes Privatauto mit blinkendem Blaulicht quer am Beginn der von der Memminger Straße her kommenden Einfahrtspur so abgestellt, dass diese blockiert war. Sicherheitshalber hatte die Feuerwehr Illertissen die Absperrung noch mit mehreren Leitkegeln und Faltsignalen, also zeltförmigen Warndreiecken, abgesichert.

Unfall auf der A7: Unbekannte fahren Auto der Feuerwehr beiseite

Doch als die Bergungsarbeiten erledigt und die Einsatzkräfte am Abrücken waren, wunderten sich der Abschleppunternehmer und Kreisbrandmeister Karl, dass plötzlich eine ganze Reihe von Fahrzeugen auf der gesperrten Einfahrspur auftauchten und auf die Autobahn auffahren wollten. Das ging aber noch nicht, weil ein Abschleppfahrzeug noch mitten auf der Spur mit Arbeiten beschäftigt war.

Deshalb schaute Jürgen Karl nach, woher plötzlich die Autos kamen. Mit Verwunderung und Schrecken musste er feststellen, dass Unbekannte sein Auto mit laufendem Blaulicht zur Seite gefahren und auch die Leitkegel und Faltsignale beiseite gestellt hatten. "Da sag’ ich lieber nichts mehr" war der einzige Kommentar des Kreisbrandmeisters. Der unbekannte Täter konnte bisher nicht ermittelt werden.