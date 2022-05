Unfälle bei Gewitterregen auf der A7 bei Altenstadt

Ein Autofahrer ist auf der A7 in Richtung Illertissen ins Schleudern geraten – der Fahrer des Lkws hinter ihm daraufhin ebenfalls. Die Bergung ist schwierig.

Starker Gewitterregen und nicht angepasste Geschwindigkeit waren wohl die Ursache für einen Unfall, der sich am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der A7 von Altenstadt in Richtung Illertissen, etwa zwei Kilometer nach der Einfahrt Altenstadt, ereignet hat. Wie von der Polizei zu erfahren war, kam ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Norden fahrend mit seinem Auto im Starkregen ins Schleudern.

Nach einem Aufprall auf die Mittelleitplanke schleuderte das Fahrzeug zurück nach rechts, wo es über der Leitplanke hängen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Hinter ihm fuhr ein polnischer Klein-Lkw, der mit schweren Metallteilen und weiterem Baumaterial beladen war. Dessen Fahrer versuchte auszuweichen und geriet dabei mit seinem Lkw ebenfalls ins Schleudern.

Auf der A7 hat es am Dienstagabend gekracht. Foto: Wilhelm Schmid

Der Kleinlaster prallte mehrfach gegen die Leitplanken beiderseits der Fahrbahn und kam schließlich quer über der linken und mittleren Fahrspur zum Stehen. Dabei wurde er sowohl an der Front als auch am Heck schwer beschädigt. Der Planenaufbau verschob sich und die schwere Ladung fiel teilweise heraus. Auch der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bei Illertissen verunglückte ein weiterer Pkw auf der A7

Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und entlud den Lkw teilweise, um zu verhindern, dass er womöglich noch umstürzte. Die Bergung der beiden Fahrzeuge zieht sich noch bis in die Nacht hinein. Der Verkehr konnte unterdessen auf der rechten Spur so gut wie ungehindert vorbeifließen, sodass kein größerer Stau entstand.

An der Absicherung war auch die Feuerwehr Illertissen beteiligt. Diese musste außerdem gleichzeitig auf der Gegenfahrbahn in Richtung Süden kurz nach der Einfahrt Illertissen einen Unfall-Pkw absichern, der wohl ebenfalls im Gewitterregen an der Mittelleitplanke steckengeblieben war. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Schadenssummen der beiden Unfälle waren am Dienstagabend noch nicht bekannt. (wis)