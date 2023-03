Unfall auf der A7: Autos stoßen bei Spurwechsel zusammen

Ein 59-Jähriger und ein 18-Jähriger fahren auf der A7 bei Altenstadt zur gleichen Zeit mit ihrem Auto auf die mittlere Spur. Es kommt zum Zusammenstoß.

Auf der Autobahn A7 hat sich zwischen Altenstadt und Illertissen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 59-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Würzburg unterwegs. Am Ende des dreispurigen Ausbaus bei Altenstadt wechselte der Mann vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um einen Lastwagen zu überholen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, da sich die Fahrbahn kurz darauf von drei auf zwei Spuren verengte. Dadurch stießen die beien Fahrzeuge zusammen. Der jüngere der beiden Männer verriss nach dem Zusammenstoß reflexartig sein Lenkrad und fuhr gegen die Mittelleitplanke.

Den beiden Fahrern gelang es aber, ihre Autos kontrolliert anzuhalten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Das Fahrzeug des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten leiteten gegen beide Männer ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)