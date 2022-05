Unfall auf der A7 bei Altenstadt: Sekundenschlaf war die Ursache

Am Sonntag hat sich auf der Autobahn bei Altenstadt ein Auto mehrfach überschlagen. Wie kam es dazu? Die Polizei nennt die Hintergründe.

Sekundenschlaf war die Ursache für den Unfall auf der A7 bei Altenstadt am Sonntagnachmittag. Wie berichtet, hat sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg ein Auto mehrmals überschlagen. Die Polizei teilt mit, wie es dazu gekommen ist. Demnach saßen ein 71-jähriger Mann, seine Ehefrau und eine Bekannte im Wagen. Kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt überkam den Fahrer der Sekundenschlaf. Er geriet in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine Schutzplanke hebelte das Auto aus, sodass es sich mehrmals überschlug. Im Grünstreifen kam der Wagen auf den Rädern zum Stehen.

Die drei Insassen des Autos wurden verletzt

Die 67-jährige Ehefrau war in dem komplett demolierten Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit Rettungsgeräten. Sie wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Ulm eingeliefert. Der Fahrer und die 67-jährige Bekannte kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum Memmingen.

Ein Abschleppunternehmen barg das Auto. Die Autobahn war für zwei Stunden einspurig gesperrt. Der Schaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke wird auf 22.700 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Altenstadt und Illertissen.

Gegen den Unfallverursacher wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung und fährlässigen Körperverletzungen im Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)