Unfall auf der A7: Unbekannter drängt Auto von der Fahrbahn und flüchtet

Ein Mercedesfahrer verursacht einen Unfall auf der A7 nahe Altenstadt und fährt anschließend davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Auf der A7 nahe Altenstadt hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 20-Jähriger in einem Ford Transit in Richtung Würzburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt drängte ihn ein links neben ihm fahrender, schwarzer Mercedes nach rechts, wodurch er mit der Leitplanke kollidierte. Die Fahrzeuge berührten sich nicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr unbeirrt weiter.

Der 20-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Gegen den Unfallflüchtigen leitete die Polizei strafrechtliche Ermittlungen ein. Da der Geschädigte das Kennzeichen des Wagens nicht erkennen konnte, bittet die Autobahnpolizei Memmingen, Hinweise zum Unfallhergang und dem Flüchtigen unter der Telefonnummer 08331/100311 zu melden. (AZ)