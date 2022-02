Unfall in Altenstadt: Postzustellerin nimmt Autofahrer die Vorfahrt

Ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro hat sich in Altenstadt ereignet. Zwei Fahrzeuge sind zusammengestoßen.

In Altenstadt hat es am Freitag gekracht, weil eine Postzustellerin einem Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 55-Jährige gegen 13.45 Uhr die nördliche Nebenstraße der Hauptstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung zur Hauptstraße übersah sie das Auto eines 32-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Süden unterwegs war. Er hatte aufgrund der "Rechts-vor-links"-Regel Vorfahrt. Verletzt wurde beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand. (AZ)