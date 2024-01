Unfallserie im dichten Reiseverkehr auf der A7

Zwischen Altenstadt und Memmingen haben sich am Samstag mehrere Auffahrunfälle ereignet. Zwölf Fahrzeuge waren beteiligt.

Wegen Unachtsamkeit hat es am Samstag mehrmals auf der A7 zwischen Altenstadt und Memmingen gekracht. Zwischen 10 und 15 Uhr ereigneten sich bei sehr starkem Reiseverkehr fünf Auffahrunfälle mit insgesamt zwölf beteiligten Fahrzeugen. Fünf Autos und ein Anhänger wurden laut Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieb es in allen Fällen bei Blechschäden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 40.000 Euro geschätzt. In allen Fällen wurde eine Verwarnung gegen die Unfallverursacher verhängt. (AZ)