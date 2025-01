Unter Drogeneinfluss am Steuer: Zwangspause für Autofahrer

Bis er wieder fahrtüchtig war, musste der 24-jährige Lenker eines Transporters eine Pause einlegen. Der Mann war einer Streife der Autobahnpolizei Memmingen am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der A7 bei Altenstadt aufgefallen, weil er während der Fahrt in Richtung Füssen sein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann aus Polen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der 24-Jährige gab schließlich zu, dass er Drogen konsumiert habe. Ein freiwilliger Vortest fiel positiv auf den Wirkstoff von Cannabis aus. Der Fahrer musste die Polizei daraufhin zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er sofort eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. (AZ)

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zwangspause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis