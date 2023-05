Altenstadt-Untereichen

Doppelmord in Altenstadt: Polizei nimmt Sohn und Schwiegertochter fest

Bei dem großen Polizeieinsatz am Dienstag in Altenstadt-Untereichen sind auch drei Sportwagen sichergestellt worden. An einem wurden angeblich Blutspuren gefunden.

Plus Im Fall des getöteten Ehepaars in Altenstadt nehmen die Ermittler drei Personen fest. Zahlreiche Spuren führten zu den Verdächtigen. So kamen die Ermittler zum Erfolg.

Drei Wochen und drei Tage, nachdem im Altenstadter Ortsteil Untereichen ein 70-jähriger Mann und dessen 55-jährige Ehefrau in ihrem Wohnhaus an der Mühlbachstraße getötet wurden, sind der Polizei am Dienstagmorgen wohl entscheidende Schritte zur Aufklärung der Tat gelungen. In Zusammenhang mit der Sonderkommission Mühlbach kam es zu einem großen Polizeieinsatz, bei dem insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen wurden, darunter der Sohn des Getöteten und die Schwiegertochter. Sie sitzen in Untersuchungshaft. In Untereichen entdeckte die Kripo weitere Spuren. Unter anderem wurde ein Auto sichergestellt, an dem sich angeblich Blutspuren befanden.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Tatortes nahmen die Ermittler einen Mann und eine Frau fest. Außerdem wurde in Albstadt im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg ein Mann festgenommen. Anwohner in Untereichen gaben am Dienstagmorgen gegenüber unserer Redaktion an, dass in dem fraglichen Haus der Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Mannes wohnen. Der in Albstadt festgenommene Mann ist mit dem Festgenommenen aus Untereichen befreundet. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums hat diese Informationen am Dienstagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Die Frau hatte eine Reporterin unserer Redaktion, die sich drei Tage nach dem Fund der Leichen ein eigenes Bild von der Umgebung des Tatorts machen wollte, brüsk aus der Nachbarschaft verwiesen und sich dabei sehr betroffen von der Tat gezeigt.

