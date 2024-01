Altenstadt-Untereichen

11:06 Uhr

Doppelmord von Altenstadt: Noch immer hängt Absperrband vor dem Tatort

In diesem Anwesen in Altenstadt-Untereichen sind im April 2023 zwei Menschen umgebracht worden. Am Dienstag beginnt der Prozess.

Plus Die Zeit scheint stillzustehen rund um das Anwesen der Mordopfer in Altenstadt. Beim Prozess am Landgericht Memmingen sind auch die Kinder der getöteten Frau dabei.

Nahezu geräuschlos bewegt sich der Mühlbach durch Untereichen. Auch nahe dem Wohnhaus in dem Altenstadter Ortsteil, wo im April 2023 ein Ehepaar getötet wurde, fließt er ruhig vorbei. Über eine kleine Brücke gelangt man zu dem Anwesen. Hier scheint seit dem Verbrechen die Zeit stehen geblieben zu sein. Neun Monate und einen Tag nach dem Doppelmord beginnt am Landgericht Memmingen der Prozess.

Angeklagt sind der Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Mannes sowie ein Freund des mutmaßlichen Mörderpaars. Das Ehepaar Patrick und Julia O. soll seinen Vater Karl O. und dessen zweite Ehefrau Monika O. aus finanziellen Motiven umgebracht haben. Joffrey S. soll beiden ein Alibi verschafft und sie unterstützt haben. Dem angeklagten Ehepaar droht lebenslange Haft, ihrem mutmaßlichen Helfer mindestens drei Jahre Haft, wenn das Gericht die Schuld als erwiesen ansieht. Patrick O. ist nach Angaben des Landgerichts Memmingen 38 Jahre alt, seine Frau Julia 33 und der mit den beiden befreundete Joffrey S. 32 Jahre alt.

