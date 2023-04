Was über das getötete Ehepaar bekannt ist und wie die Ermittler vorgehen

Was ist in dem Haus in Altenstadt-Untereichen passiert? Wer hat das Ehepaar getötet? Viele Fragen sind noch offen. Über die Opfer wird immer mehr bekannt.

Mehr als 50 Beamte der Polizei waren Montag rund um den Tatort im Einsatz. Unter anderem mit Tauchern und Hunden wurde das Gelände um das Wohnhaus des getöteten Ehepaars in Altenstadt-Untereichen durchkämmt auf der Suche nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe. Zu den Umständen halten sich die Ermittler jedoch nach wie vor zurück. Einen Tatverdacht gegen eine Person gebe es weiterhin nicht. Derweil werden mehr Details über das getötete Ehepaar bekannt.

Der 70-Jährige gilt demnach als alteingesessener "Ur-Untereichener". Beim Geflügelverein wurde er mehrfach als Vereinsmeister ausgezeichnet. Er hielt Hühner und Tauben, soll sich aber die vergangenen Jahre immer mehr zurückgezogen haben und im Verein der Geflügelzüchter nicht mehr wirklich aktiv gewesen sein, einzig zu Ausstellungen. Seiner Familie gehörte einst ein Sägewerk. Der Rentner soll früher in der Pharmaindustrie tätig gewesen sein. Auch andere Verwandte wohnen noch im Ort, sein Sohn direkt nebenan im älteren Haus. Seine Ehefrau soll er erst vor vielleicht anderthalb oder zwei Jahren geheiratet haben. Die 55-Jährige führte in Laupheim ein Spielwarengeschäft, das nun polizeilich versiegelt und geschlossen ist.

Mord in Altenstadt: Kinder der getöteten 55-Jährigen äußern sich auf Facebook

Auf der Facebook-Seite des Ladens äußerten sich ihre Kinder am Montagabend zum Vorfall: "Leider wurde uns von der Presse die Möglichkeit genommen, die schreckliche Nachricht erst selbst zu verarbeiten, bevor wir euch informieren. Das verletzt uns zutiefst. Ja es stimmt, unsere Mutter und ihr Ehemann wurden gewaltsam aus dem Leben gerissen." Sie müssten diese Tatsache nun selbst verarbeiten. Es wird gebeten, von Beileidsbekundungen abzusehen. Weiter wollten sich die Kinder zum Vorfall nicht äußern, heißt es.

Die Ermittlungen der Polizei der gegründeten Ermittlungsgruppe "Mühlbach" dauern derweil an. Allerdings gab es an diesem Dienstag und wird es voraussichtlich auch am Mittwoch keinen größeren Einsatz mehr vor Ort geben, wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Vielmehr sollen die aus den zahlreichen Befragungen gewonnen Erkenntnisse sowie die eventuell aufgefundenen Gegenstände bewertet werden. Auf weitere Kontaktpersonen der Getöteten soll zugegangen werden, um eventuell neue Erkenntnisse zu gewinnen. Daher könnte im Ort vielleicht doch noch das eine oder andere Fahrzeug der Kriminalpolizei zu sehen sein.

Ehepaar in Altenstadt-Untereichen getötet: Zwei Hauptthesen verfolgt die Polizei

Zu den Umständen des gewaltsamen Todes hält sich die Polizei weiter aus ermittlungstaktischen Gründen mit Angaben zurück. Angehörige hatten das Ehepaar am Samstag tot in ihrem Einfamilienhaus gefunden. Weiterhin würden die Nachforschungen in alle Richtungen gehen. Unklar bleibt der genaue Todeszeitpunkt. Fest steht derzeit lediglich, dass es sich um keinen erweiterten Suizid handelt. Es werde auf jeden Fall von einem gewaltsamen Tod ausgegangen, heißt es. Doch weder zur Todesursache noch zu möglichen Szenarien, was sich im Haus abgespielt haben könnte, wird etwas gesagt.

Dem Vernehmen nach aber werden derzeit vor allem zwei Hauptthesen verfolgt: Die eine ist bei schweren Gewalttaten eigentlich die, die am häufigsten auftritt: Dass der oder die Täter aus dem sozialen Nahfeld kommen. Die andere These: Dass ein unbekannter Dritter unberechtigter Weise sich Zugang zum Haus verschafft hat und dann das Ehepaar getötet hat. Einbruchspuren hätten zwar nicht festgestellt werden können, und auch für den Polizeisprecher gilt die Variante eigentlich als "sehr, sehr, sehr ungewöhnlich". Gänzlich ausschließen könnten die Ermittler das aber derzeit nicht.

In dem Wohnhaus in Altenstadt-Untereichen wurde das Ehepaar tot aufgefunden. Die Umstände sind nach wie vor unklar. Foto: Alexander Kaya

Dass das in der Bevölkerung für große Verunsicherung sorgt, sei den Ermittlern aber bewusst. "Wir wissen um die Situation und die Beunruhigung", so der Polizeisprecher. Die Gegend gilt für die Polizei als "sichere Gegend" mit "gutbürgerlichem Milieu" und sei kein Schwerpunkt für Einbruchkriminalität. Um das "Schreckgespenst Raubmord" vollends ausschließen zu können, müssten aber unter anderem die Besitzverhältnisse im Haus geklärt werden. Da mit dem Ehepaar beide Bewohner getötet wurden, sei es schwierig festzustellen, "ob nicht vielleicht doch unter einem Kopfkissen 2000 Euro gelegen haben", wie der Polizeisprecher an einem Beispiel erklärt.