Ermittlungen in Untereichen: Festgenommener soll Sohn des Getöteten sein

Bei dem großen Polizeieinsatz am Dienstag in Altenstadt-Untereichen sind auch drei Sportwagen sichergestellt worden. An einem wurden angeblich Blutspuren gefunden.

Plus Im Fall des getöteten Ehepaars in Altenstadt nehmen die Ermittler drei Personen fest. Angeblich wurden auch Blutspuren gefunden. Das ist über die Tatverdächtigen bekannt.

Von Wilhelm Schmid

Drei Wochen und drei Tage, nachdem im Altenstadter Ortsteil Untereichen ein 70-jähriger Mann und dessen 55-jährige Ehefrau in ihrem Wohnhaus an der Mühlbachstraße getötet wurden, sind der Polizei am Dienstagmorgen wohl die entscheidenden Schritte zur Aufklärung der Tat gelungen. Wie am Dienstagvormittag von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten zu erfahren war, kam es „in Zusammenhang mit der Sonderkommisssion Mühlbach zu einem Polizeieinsatz“, bei dem insgesamt drei Personen festgenommen wurden. In Untereichen stellte die Kripo unter anderem ein Auto sicher, an dem sich Blutspuren befinden sollen.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Tatortes nahmen die Ermittler einen Mann und eine Frau fest. Außerdem wurde in Albstadt im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg) ein Mann festgenommen. Anwohner in Untereichen gaben am Dienstagmorgen gegenüber unserer Redaktion an, dass in dem fraglichen Haus der Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Mannes wohnen. Bei ihnen soll es sich um die festgenommenen Personen handeln. Die Frau hatte eine Reporterin unserer Redaktion, die sich drei Tage nach dem Fund der Leichen ein eigenes Bild von der Umgebung des Tatorts machen wollte, brüsk aus der Nachbarschaft verwiesen und sich dabei sehr betroffen von der Tat gegeben.





