Kinder fahren verbotenerweise mit Hoverboards auf Radweg in Untereichen

Die Polizei stoppt zwei Zwölfjährige in Untereichen, weil sie mit Hoverboards auf einem öffentlichen Weg unterwegs sind. Warum sie das nicht durften.

Mit sogenannten Hoverboards, also mit elektrischen Rollbrettern auf zwei Rädern, die ausbalanciert werden, sind zwei Zwölfjährige am Donnerstagnachmittag in Untereichen unterwegs gewesen. Doch dann kam die Polizei und stoppte die zwei Kinder. Wie die Illertisser Dienststelle mitteilt, nutzten die beiden zwar den kombinierten Rad- und Fußweg an der Illertisser Straße, sie hätten mit den Hoverboards jedoch nur auf Privatgrund fahren dürfen. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt und informierten die Eltern. (AZ)