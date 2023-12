Lkw mit Hilfsgütern ist von Altenstadt unterwegs in die Ukraine

Das Ehepaar Brugger und die AWO-Ortsgruppe Altenstadt haben eine gemeinsame Spendenaktion ins Leben gerufen. Damit wollen sie vor allem den Schwächsten helfen.

Wenn viele Menschen, Firmen und Organisationen zusammenstehen, kann etwas Größeres gelingen. Die trifft auch auf eine Spendenaktion zu, die Viktoria und Christian Brugger, Geschäftsführer der Fa. B&S Stromkonzepte, zusammen mit der AWO-Ortsgruppe in Altenstadt gemeinsam ins Leben gerufen haben. Insgesamt 64.482 Euro hat eine Spendenaktion erbracht, die den Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine Hilfe und Unterstützung bieten wird. Den Höhepunkt fand die Spendenaktion mit der Beladung eines Lastwagens mit Hilfsgütern, der sich nun auf dem Weg in die ukrainische Stadt Dnipro befindet und somit noch vor Weihnachten ankommen wird.

Durch den Direkttransport wird zudem eine direkte Verteilung der Hilfsgüter vor Ort möglich. Seit Beginn des Krieges unterstützt das Ehepaar Brugger die Menschen in der Ukraine. Viktoria, die selbst aus der Ukraine stammt, erfährt fast täglich, welches Leid dieser furchtbare Krieg Tag für Tag dort anrichtet. Vor allem bei den Schwächsten der Bevölkerung wie Babys und kleine Kinder, aber auch die alten Menschen leiden massiv unter den Folgen dieses Krieges. „Es fehlt an fast allem“, schildert Brugger.

So unterstützen die Helfer aus Altenstadt in der Ukraine

Seit geraumer Zeit hält Viktoria Brugger Kontakt zu „blago-dary“, was so viel bedeutet wie „Bitte helft“. Diese gemeinnützige Stiftung in Dnipro sammelt ehrenamtlich dringend benötigte Hilfsgüter wie Windeln, Babynahrung aber auch Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel und übergibt diese an die Menschen vor Ort. Unterstützt werden kranke Kinder auf Intensiv- und Frühgeborenenstationen, Schwangere, Mütter mit mehreren Kindern, sowie auch alte Menschen in Heimen, Menschen mit Behinderungen und bettlägerige Menschen.

Es werde zunehmend schwieriger, diese Güter für immer mehr Hilfsbedürftige zu sammeln, hat das Ehepaar festgestellt. Ziel war es daher, durch die Spendenaktion einen mit insgesamt 33 Paletten beladenen Lkw voll mit Hilfsgütern direkt von Altenstadt nach Dnipro zu fahren. Auf eine Palette wurden beispielsweise 990 Packungen Weizenmehl, 120 Kartons mit Windeln oder 1008 Flaschen Duschgel gepackt. Unterstützt wurde die Aktion von der AWO-Ortsgruppe Altenstadt, die zusammen mit dem AWO-Bezirksverband zu den Spendern gehörte und auch bei der organisatorischen Umsetzung engagierte Mitarbeit einbrachte.

Info: Die Spendenaktion zur Unterstützung der Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet läuft weiter. Die Daten des Spendenkontos sind auf der Seite der AWO Altenstadt/Iller unter www.awo-altenstadt.de/ukraine-hilfe abrufbar.