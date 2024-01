Neue Tafel erinnert an die alte Grieshofbrücke über den Illerkanal

Im Herbst 2023 wurde die fast 100 Jahre alte Grieshofbrücke bei Untereichen abgerissen. Nun beschreibt eine Tafel den einstmals beliebten Übergang.

Über die einstige Grieshofbrücke in Untereichen kam man lange Zeit über den Kanal hinüber zur Iller. Im Herbst 2023 wurde das bald 100 Jahre alte Bauwerk abgerissen. Inzwischen lässt dort eine Tafel, laut Beschreibung "zur Erinnerung aufgestellt von den Untereicher Heimatfreunden“, die Geschichte der Brücke in großen Schritten mit Text und passenden Fotos Revue passieren.

2022 wurde eine neue Fußgängerbrücke bei Untereichen eingeweiht

Der Text beginnt mit dem Satz: „Der Bau der schönen Bogenbrücke fand im Zuge der Errichtung des Illerkanals im Frühjahr 1930 statt“. Mit dem damals neuen Brückenbauwerk konnten die landwirtschaftlichen Flächen im Illergries weiterhin erreicht werden. Jahrzehntelang war es ein beliebter Übergang. Doch an der Brücke „nagte der Zahn der Zeit“, wie weiter zu lesen ist. Sie wurde immer mehr sanierungsbedürftig, der Verkehr darauf eingeschränkt, dann wurde sie komplett gesperrt und schließlich abgerissen.

Wer nun unweit der einstigen Grieshofbrücke den lllerkanal überqueren will, kann dies nur ein kleines Stück kanalabwärts tun, über die Ernst-Wüst-Brücke. In Erinnerung an den verdienten Untereicher Bürger wurde diese Fußgängerbrücke bereits im Sommer 2022 eingeweiht. (zisc)