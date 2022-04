Unbekannte besprühen mobilen Blitzer in Untereichen

Nicht leicht zu entfernen ist die Farbe, die Unbekannte auf einem Blitzer aufgebracht haben, der in Untereichen stand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Untereichen ist in der Nacht auf Samstag ein mobiles Radargerät der kommunalen Verkehrsüberwachung beschädigt worden. Unbekannte besprühten dieses nach Angaben der Polizei in der Illertisser Straße mit Farbe. Eine Überprüfung ergab, dass die Schmierereien dauerhaft sind und nicht leicht entfernt werden können. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die in der Dienststelle in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegengenommen werden. (AZ)