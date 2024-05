Unfall hat weitreichende Folgen für jungen Autofahrer

Ein 17-Jähriger verliert an einer Kreuzung in Untereichen die Kontrolle über den Wagen, mit dem er unterwegs ist. Er hätte noch gar nicht Auto fahren dürfen.

Ein junger Autofahrer hat bei einem Unfall in Untereichen leichte Verletzungen erlitten. Das ist allerdings nicht die einzige unangenehme Folge für ihn. Denn die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 17-Jährige noch gar nicht Auto fahren durfte.

Unfall in Untereichen: Polizisten bemerken Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum

Dem Polizeibericht zufolge befuhr der 17-Jährige wohl mit dem Auto seines Vaters in der Nacht auf Sonntag einen Schotterweg. An der Kreuzung Altenstadter Weg/Schneidergangweg in Untereichen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kollidierte mit einem Straßenschild und einem Strommasten. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 4600 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach weiteren Angaben der Polizei heraus, dass der 17-Jährige noch nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt. Die Beamten bemerkten auch Anzeichen für einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei in Illertissen erfolgte deshalb eine Blutentnahme. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)