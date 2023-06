Altenstadt-Untereichen

vor 17 Min.

Viel Spaß und mahnende Worte auf dem Bauern- und Familientag

Viele Familien besuchten den Bauern- und Familientag. Beim Tretschlepperparcours herrschte so immer Hochbetrieb.

Plus Die Besucher genießen das schöne Wetter auf dem Bauernhof der Familie Zanker in Untereichen. Der Präsident kündigt nötige Veränderungen im Bauernverband an.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Schönes Sommerwetter, sehr viele Besucher und ein interessantes Unterhaltungsprogramm waren die Erfolgszutaten für einen mehr als gelungenen Bauern- und Familientag des Bayerischen Bauernverbands (BBV), der auf dem Bauernhof der Familie Zanker in Untereichen stattfand.

Eine Zeitenwende stellte der BBV-Präsident Günther Felßner in den Mittelpunkt seiner Festrede. Laut dem im Nürnberger Land beheimateten Landwirt muss eine Begegnungsplattform für an der Landwirtschaft interessierte Menschen geschaffen werden, damit mehr Kontakt und Berührungspunkte entstehen. Zudem müssen die mehr als 140.000 BBV-Mitgliedsfamilien besser vertreten und die Jugend stärker eingebunden werden. „Die bayerischen Bauern können dies leisten“, betonte Felßner mit Blick darauf, dass seine Berufskollegen die rund 14 Millionen Einwohner Bayerns versorgen und ernähren können, wenn man sie nur machen lasse. Zumindest in diesem Punkt werde es keine Zeitenwende geben. Allerdings sei Deutschland kein Exportland mehr. Die Einfuhren landwirtschaftlicher Produkte liegen laut BBV-Präsident um zehn Prozent über den Exportumsätzen. Es gehe aber auch um eine echte Energiewende. Felßner sprach von multifunktionaler Flächennutzung, die neben der Lebensmittelerzeugung auch Holznutzung, Biomasse, Windkraft, PV-Nutzung oder Erdwärme einbeziehe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen