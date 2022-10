Altenstadt-Untereichen

vor 16 Min.

Vom Knall aufgewacht: Unbekannter fährt frühmorgens einen Lastwagen an

Ein Unbekannter fuhr in Altenstadt einen Lastwagen an.

Artikel anhören Shape

Am Pendlerparkplatz in Untereichen fährt ein Unbekannter einen Lastwagen an und flüchtet. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

Im Altenstadter Ortsteil Untereichen hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr einen Lastwagen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz in der Illertisser Straße. Der Fahrer schlief in seinem Wagen und wachte durch den lauten Knall auf. Bis er ausstieg, war der Unfallverursacher verschwunden. An der Beifahrerseite stellte er einen erheblichen Schaden von geschätzten 7500 Euro fest. Die Polizei vermutet hinter dem Verursacher einen anderen Lastwagenfahrer. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

Themen folgen