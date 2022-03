Wie ein Landwirt aus Untereichen einer ukrainischen Familie hilft

Plus Unterkünfte für Geflüchtete sind immer noch Mangelwaren. Ein Untereichen konnte nun eine Familie aus Kiew ganz unbürokratisch in ein leer stehendes Haus einziehen.

Um den Geflüchteten aus der Ukraine schnell zu helfen, sind private Initiativen besonders wichtig. Wie wirkungsvoll sie sind, zeigt das Beispiel der Familie Zanker aus Untereichen. Sie hat ein derzeit unbewohntes Haus als Unterkunft für eine siebenköpfige ukrainische Familie zur Verfügung gestellt hat. „Es war klar, dass wir helfen“, sagt Peter Zanker und berichtete, dass er schon immer mal gern in die Ukraine reisen wollte und dann erwartet hätte, freundlich empfangen zu werden. „Nun ist es halt umgekehrt."