Bellte ein den Einbrecher in Altenstadt in die Flucht?

Altenstadt

Verjagte ein Hund den Einbrecher?

An einem Haus im Altenstadter Ortsteil Filzingen sind Einbruchsspuren zu sehen. Dass der Täter nur Sachschaden anrichtete, könnte am Haustier gelegen haben.
    Hundgebell hat womöglich einen Einbrecher in Altenstadt vertrieben.
    Hundgebell hat womöglich einen Einbrecher in Altenstadt vertrieben. Foto: dpa (Symbolbild)

    Vermutlich in der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der St.-Martins-Straße im Altenstadter Ortsteil Filzingen einzubrechen. Mit einem unbekannten Werkzeug machte er sich an der Eingangstür zu schaffen und hinterließ entsprechende Spuren.

    Da der Hund der Geschädigten gegen 3 Uhr bellte, könnte es sich hier um die Tatzeit handeln. Dem Täter gelang es nicht, die Haustür zu öffnen. Er hinterließ einen Sachschaden in geschätzten Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

