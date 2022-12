Verkaufswert von einer Million Euro: 16 Kilogramm Drogen auf A7 entdeckt

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 bei Altenstadt haben Polizeifahnder bei einem Mann aus Nordrhein-Westfalen 16 Kilogramm Kokain entdeckt.

Die 15 Drogenpakete waren in einem Schmuggelversteck an der hinteren Stoßstange des Wagens versteckt. Der aus Essen stammende Fahrer des Autos wurde festgenommen, wie das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA) am Mittwoch berichtete. Das Amtsgericht Memmingen erließ einen Haftbefehl gegen den 32 Jahre alten Verdächtigen.

Die Drogen waren bereits am 12. Dezember am späten Abend gegen 22.30 Uhr von Grenzpolizisten aus Pfronten in dem Auto gefunden worden. Der Fahrer war auf der A7 Richtung Süden unterwegs und wurde bei Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm angehalten. Noch in derselben Nacht wurde die Wohnung des Mannes in Essen durchsucht. Dort wurden allerdings keine weiteren Drogen gefunden. Nach LKA-Angaben haben die 16 Kilogramm Kokain einen Verkaufswert von knapp einer Million Euro. (dpa/AZ)