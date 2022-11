Verkehrsknotenpunkt am Innovationspark sorgt für Diskussionen

Plus Die Kreuzung nahe des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt soll ausgebaut werden. Eine geplante Lärmschutzwand sehen einige Markträte kritisch.

Südlich des Grundstücks des ehemaligen Aldi-Zentrallagers plant die Marktgemeinde Altenstadt ein neues Gewerbegebiet. Um die gute Verkehrsanbindung – vor allem für Lastwagen – sicherzustellen, ist ein Umbau der Straße notwendig. Über das künftige Aussehen der Kreuzung wurde am Donnerstagabend in der Marktratssitzung diskutiert. Mehrere Mitglieder des Gremiums äußerten Bedenken wegen einer geplanten Lärmschutzwand.