Versteigerung in Altenstadt: Das kommt bei Hörmann unter den Hammer

Plus Sammler und Schnäppchenjäger können am Dienstag in Altenstadt für Gemälde, Gitarren, Büromöbel und vieles mehr bieten. So kommt Markus Hörmann an die Gegenstände.

Von Rosaria Kilian

Bei einer Versteigerung muss der Auktionator einen kühlen Kopf bewahren. "Es geht um Speed und Emotionalität", sagt Markus Hörmann. Einen Kunden, der ein Kunstwerk kaufen möchte, behandele er anders als jemanden, der es auf einen neuen Computer abgesehen hat. Am Dienstag, 12. Dezember, kommen weit über einhundert Luxusartikel unter seinen Hammer. Auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt gewährt das Unternehmen "Hörmann-Verwertungen" einen seltenen Einblick in seine Geschäfte.

Alle Exponate der Versteigerung stammen laut Hörmann aus einem einzigen Verfahren. Genaueres zur Herkunft der Gegenstände will er nicht verraten. Was zum Verkauf steht, lässt allerdings einige Schlüsse auf den ehemaligen Besitzer zu. Um 13 Uhr beginnt die Auktion mit einer stattlichen Sammlung Musikinstrumente. Western- und E-Gitarren, Bässe und Sammlerstücke. Eine E-Gitarre der Marke Gibson mit einem Autogramm des weltberühmten Blues-Gitarristen B. B. King wird etwa feilgeboten, ebenso ein klassischer Salonflügel und ein Alt-Saxofon. Die Instrumente starten teilweise bei einem Ausrufpreis von 50 Euro.





