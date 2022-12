Altenstadt

Versuchter Einbruch? Hausbesitzer finden Spuren an Terrassentür

Noch ist unklar, wer in Altenstadt in ein Haus einbrechen wollte.

Derzeit ist unklar, wer in ein Einfamilienhaus in Altenstadt einbrechen wollte. Die Täter scheiterten an einer gut gesicherten Terrassentür.

Am vergangenen Montag, im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 20.45 Uhr, haben Unbekannte vermutlich versucht, in ein Einfamilienhaus in Altenstadt einzubrechen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall im Weg "zum Badhaus". Die Eigentümer entdeckten an einer Terrassentür Hebelspuren. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro Nach Einschätzung der Polizei muss ein bislang unbekannter Täter mit einem Hebelwerkzeug dort am Werk gewesen sein. Die Türe hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, auch weil sie mit zusätzlichen Riegeln besonders gesichert war. Der oder die Unbekannten gelangten somit nicht in das Wohnhaus. Gestohlen wurde daher nichts. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0730396510 zu melden. (AZ)

