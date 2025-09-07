Vielfältiges Angebot und reges Treiben beim Illereicher Herbstmarkt

Bei bestem Spätsommerwetter kamen viele Besucherinnen und Besucher zum Illereicher Herbstmarkt. Ein Highlight unter den Angeboten seien die eingelegten Oliven, meinte eine Familie aus Bergenstetten und deutete auf eine der deftigen Köstlichkeit gefüllte Tüte.

In den Armen trugen die Familienmitglieder auch Bücher vom Flohmarkt der Altenstadter Markt- und Pfarrbücherei. Bei diesem Flohmarkt konnte man aus einem breiten Fundus an Literatur sowie aus Spielen und DVDs nach dem Passenden stöbern, alles zum Schnäppchenpreis. „Jedes angefangene Kilo kostet zwei Euro“, erklärte dazu die Büchereileiterin Corinna Högg. Insgesamt 65 große Kisten voller Flohmarktartikel hatte das Büchereiteam für den Herbstmarkt zusammengestellt. Diese Mühe hatte sich wohl gelohnt, denn der Verkauf laufe „voll gut“, meinte die Leiterin.

Delikatessen und buntes Flohmarktangebot beim Illereicher Herbstmarkt

Anlaufpunkt der Gäste war auch das Feuerwehrhaus, wo ein Mittagstisch angeboten wurde. Aber auch der Stand der Altenstadter Gartenfreunde lockte mit seinen gegrillten Würstchen. Insgesamt reichte das Herbstmarkt-Warenangebot von Kleidung bis Schmuck von Staubsaugerzubehör bis allerlei Süßem, von Blumen bis Kunsthandwerk. So fand bei den spätsommerlichen Temperaturen das angebotene Eis seine Abnehmerinnen und Abnehmern. Ebenso schauten so manche aber bereits nach warmen Stirnbändern oder Jacken für die unweigerlich kommende kalte Jahreszeit.