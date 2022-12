Vitrine der Kirche "Zum guten Hirten" eingeschlagen

Ausgerechnet an Weihnachten: Eine unbekannte Person hat die Anschlagsvitrine der Pfarrkirche in Altenstadt beschädigt.

Es muss in der Nacht des Heiligen Abends passiert sein: Eine unbekannte Person hat im Zeitraum zwischen 24. Dezember, 23 Uhr, bis 25. Dezember, 1.30 Uhr, die Anschlagsvitrine an der Pfarrkirche „Zum guten Hirten“ eingeschlagen. An der Vitrine, die am Gebäude in der Bahnhofstraße angebracht ist, entstand ein Schaden von 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)