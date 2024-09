Nach Sprengung: In Altenstadt steht wieder ein Geldautomat

Sechs Wochen, nachdem Unbekannte zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte in Altenstadt gesprengt haben, können Kundinnen und Kunden dort wieder Geld abheben. Auf dem Parkplatz an der Ecke Hindenburgstraße/Blücherstraße ist ein Automat in einem Container aufgestellt worden, an dem sich die Kundschaft von Mittwoch an wieder mit Bargeld versorgen kann. Die Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamts laufen weiterhin. Nach Angaben einer LKA-Sprecherin werden auch mögliche Querverbindungen zu andern Fällen untersucht. Neue Erkenntnisse gebe es nicht.

